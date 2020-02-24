Камеры видеонаблюдения зафиксировали попытку кражи шоколада в одном из магазинов сети «Магнит» в Елшанке.

На записи видно, как мужчина с туалетной бумагой в руках кладет себе за пазуху несколько плиток шоколада шоколада. Затем вор убрал гигиеническое средство на полку и вернулся к сладкому стенду, где взял еще немного вкусностей.

В общей сложности злоумышленник пытался вынести 73 плитки, а также бутылку оливкового масла.

Продавец попросил мужчину выложить неоплаченные товары, однако он заявил, что тот не имеет права что-то требовать и брызнул магнитовцу в лицо из газового баллончика.

Прибывшие медики госпитализировали пострадавшего в больницу. По данному факту написано заявление в полицию.