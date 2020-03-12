В Ершовском районе Саратовской области мужчина угрожал убить бывшую супругу. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Первый инцидент случился 9 декабря прошлого года. 40-летний мужчина поссорился со своей бывшей 26-летней женой на фоне споров о воспитании детей. Злоумышленник начал хвататься за нож со словами об убийстве. Девушка испугалась, но конфликт был исчерпан. Однако на следующий день местный житель схватился за топор. После всех этих событий, опасаясь за свою жизнь, потерпевшая обратилась в правоохранительные органы.

Возбуждено уголовное дело по статье «угроза убийством». Суд вынес приговор в виде 180 часов обязательных работ.