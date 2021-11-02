Суд признал 49-летнего жителя Саратова виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью Об этом сообщает пресс-служба СУ СК.

13 мая мужчина, находясь в своей квартире дома по улице Гвардейской в Саратове, выпивал в компании бывшего коллеги по работе. Мужчины не сошлись во мнениях, что привело к конфликту.

В процессе ссоры хозяин дома нанес 56-летнему гостю множественные удары руками и ногами в область головы, шеи и туловища, после чего лег спать. Проснувшись утром 14 мая, он обнаружил, что приятель лежит на полу в помещении кухни и не подает признаков жизни. О смерти гостя мужчина сообщил соседу, который вызвал сотрудников полиции.

Под тяжестью собранных следственным органом доказательств подсудимый признал вину в содеянном. Приговором суда ему назначено наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.