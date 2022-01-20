По факту смерти 61-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Саратовской области.

17 января 61-летний мужчина вместе со своим 41-летним знакомым находился в своей квартире в многоэтажном доме по улице Высокой Саратова, где они выпивали. Мужчины поспорили и между ними завязалась драка.

Потерпевший упал на пол и не смог самостоятельно подняться, после чего через время скончался. Воспользовавшись беспомощным состоянием хозяина квартиры, злоумышленник похитил имущество потерпевшего и покинул дом.

41-летний подозреваемый задержан. На основе собранных по делу доказательств ему предъявлено обвинение. Вину он признал и раскаялся в содеянном.

По ходатайству следственного органа судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.