В Энгельсе предъявлено обвинение 31-летнему местному жителю в причинении тяжкого вреда, повлекшего за собой смерть потерпевшего. Вину в инкриминируемом ему деянии обвиняемый признал, в содеянном раскаялся, сообщает СУ СКР по Саратовской области.

8 января 40-летний мужчина пришел в гости к своему 31-летнему знакомому, проживающему в частном доме в поселке Приволжский. Мужчины начали вместе выпивать, в ходе чего у них возник конфликт. Вскоре словесная перепалка перешла в драку, и через время 40-летний мужчина скончался от полученных травм. Подсудимый сам вызвал полицию и рассказал о случившемся.

Он заключен под стражу. Проводятся следственные действия, направленные на закрепление доказательств.

Расследование уголовного дела продолжается.