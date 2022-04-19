В Балашове задержали местного жителя до смерти избившего свою возлюбленную. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Саратовской области.

Преступление произошло утром 17 апреля, когда 43-летний мужчина вернулся в с работы и застал свою сожительницу в компании незнакомца. Через некоторое время они втроем уже выпивали спиртное.

Когда гость ушел, мужчина из ревности начал избивать 39-летнюю женщину, пока та не умерла от полученных травм. О случившейся трагедии злоумышленник сообщил матери погибшей, которая вызвала бригаду скорой помощи.

Оказалось, что сидевший в гостях незнакомец работал продавцом бытовой техники.

В настоящее время подозреваемого задержали, и в отношении него решается необходимая мера пресечения.