Заключен под стражу житель Саратова, подозреваемый в в смерти брата, сообщает СУ СКР.

В сентябре прошлого года в больницу попал 36-летний мужчина с травмой головы. На протяжении нескольких месяцев врачи пытались его спасти, однако 10 января потерпевший скончался.

Правоохранителя выяснили, что к смерти саратовца может быть причастен его брат, так как до происшествия он был у родственника на Буровой улице. Во время веселой попойки мужчины решили постричься, после чего отправились в душ. Там между ними завязалась ссора из-за взаимных подтруниваний.

Выйдя из ванной комнаты, потерпевший пнул брата ногод и ударил кулаком в лицо. В ответ на это он получил деревянным поленом по голове.

В настоящее время 36-летнему злоумышленнику вменяют умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего. На допросе он признал вину и сейчас арестован.