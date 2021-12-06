Завершено расследование уголовного дела в отношении 39-летнего местного жителя, обвиняемого в причинении тяжких травм, ставших причиной смерти потерпевшего. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Саратовской области.

7 сентября вечером в квартире дома по улице Зеркальная Саратова, Компания из трех человек собралась праздновать день рождения хозяина дома. Пьяный 39-летний гость стал проявлять агрессию к 47-летнему хозяину квартиры и нанес ему множественные удары кулаками и ногами в область головы и туловища.

Первоначально третьему приятелю удалось его успокоить. Однако вскоре гость вновь принялся избивать хозяина. Позднее третий мужчина направился домой, а потерпевший и злоумышленник заснули. Утром последний покинул дом потерпевшего. Около 8 часов утра вернулся третий приятель и обнаружил 47-летнего мужчину мертвым.

Обвиняемый признал вину и раскаялся в содеянном. В отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.