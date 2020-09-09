Расследование уголовного дела в отношении 33-летнего саратовца, обвиняемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего, завершено. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

По данным следствия гражданин жил с 51-летним отцом в доме на 1-м проезде Энергетиков в Саратове. 25 июня днем мужчины с соседом распивали спиртное. Ближе к вечеру огненная жидкость закончилась. Сын с гостем пошел за добавкой и предупредил родственника, чтобы тот не уснул до их прихода. Однако когда они вернулись, дверь им никто не открыл. Приятели пошли домой к соседу, около 21:30 мужчина вернулся домой.

Отец открыл ему дверь и сказал, что заснул и ничего не слышал. Злоумышленник разозлился и начал бить его руками и ногами по телу и ушел в магазин за спиртным.

Он вернулся домой через час и обнаружил отца без признаков жизни, о чем сообщил в полицию.

Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть наступила вследствие тупой травмы груди и живота, перелома ребер, повреждения внутренних органов, осложнившимся массивной кровопотерей.

Еще до начала следствия гражданин признал свою вину и раскаялся в содеянном. Собранных доказательств достаточно для направления дела для рассмотрения в суд.