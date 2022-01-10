В отношении 30-летнего жителя Маркса возбуждено уголовное дело за причинение тяжких телесных повреждений, которые повлекли за собой смерть человека. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Саратовской области.

6 января 30-летний мужчина познакомился с тремя местными жителями и решил с ними выпить. Компания молодых людей расположилась в квартире многоэтажного дома по улице 5-я Линия Маркса. Ночью между 30-летним гостем и 47-летнем хозяином квартиры произошла ссора, в ходе которой мужчины сильно подрались.

47-летний мужчина скончался в больнице. 30-летний подозреваемый задержан, с ним проводятся следственные действия. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Расследование уголовного дела продолжается.