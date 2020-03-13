Перед судом предстанет житель Заводского района, которого обвиняют в непреднамеренном убийстве. Об этом сообщает СУ СКР.

В канун Нового года компания из трех человек собралась для попойки в доме на Ново-Астраханском шоссе. 62-летний хозяин отправился в магазин и предупредил своего 47-летнего гостя, что тот не ложился на кровать из-за своего неопрятного вида. Однако вернувшись с покупками он обнаружил иную картину: товарищ ослушался и уснул на постели.

Разъяренный саратовец избил непослушного компаньона, а после пригласил его отмечать праздник. Позднее 47-летний бедолага уснул на полу, а утром злоумышленник со своей любовницей обнаружили его мертвым.

На допросе подозреваемый признался в содеянном и рассказал все, как было. Сейчас он находится под арестом, а уголовное дело, в отношении него, передано в суд на рассмотрение.