Обвиняемый в убийстве жены мужчина заключен под стражу в Саратове. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Саратовской области.

42-летний мужчина признал вину и раскаялся в содеянном. Напомним, преступление произошло вечером 30 апреля, когда мужчина распивал спиртное со своей 35-летней супругой в поселке Михайловский.

Супруги поссорились. Саратовец избил женщину и лег спать. Утром 1 мая он обнаружил ее мертвой.

Она скончалась в результате перелома щитовидного хряща. Расследование уголовного дела продолжается.