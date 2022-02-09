Два комплекта ножей стали добычей неизвестного саратовца. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Саратовской области.

О том, что из сетевого магазина на улице Лисина похищен кухонный инвентарь в полицию сообщила 56-летняя директор торгового объекта. В первый раз неизвестный наведался в магазин 4 января около 4 часов дня, во второй раз – в этот же день около 9 часов вечера. Общая сумма ущерба составила 3843 рубля. По данному факту отделом дознания возбуждено уголовное дело.

Было установлено, что к преступлению может быть причастен находящийся под подпиской о невыезде 46-летний мужчина. Выйти на след подозреваемого удалось, в том числе благодаря камерам видеонаблюдения. В отделе полиции ранее неоднократно судимый мужчина признался в содеянном и пояснил, что продал ножи неизвестному, выручив за каждый комплект 200 рублей. Мера пресечения не изменялась.