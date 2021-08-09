Саратовец едва не лишился автомобиля за долг по налогам, сообщает пресс-служба УФССП по области.

По данным приставов, мужчина не доплатил в бюджет больше 150 тысяч рублей, из-за чего было принято решение взыскать с него эти средства.

Мужчина не принял мер к погашению долга даже после того, как получил уведомление с этим требованием. Тогда приставы наложили арест на его расчетные счета, а самого должника ограничили в выезде за пределы страны. Мужчина выплатил часть долга, но погашать полную сумму не торопился.

Чтобы принудить его к погашению долга, судебные приставы наложили арест на автомобиль BMW X6, принадлежащий должнику. Не желая расставаться с кроссовером, мужчина оплатил долг в полном объеме.