Приставы арестовали автомобиль жителя Заводского района Саратова, чтобы заставить его выплатить кредит. Об этом сообщает пресс-служба регионального УФССП.

Мужчина взял кредит в банке на покупку автомобиля Lada Priora. Какую-то часть денег он выплатил, а оставшиеся 130 тысяч платить не пожелал. На должника было возбуждено исполнительное производство.

Приставы нагрянули к мужчине и заметили в дворе припаркованный залоговый автомобиль. Машина была арестована. После этого должник полностью закрыл кредит.