Приставы арестовали автомобиль жителя Заводского района Саратова, чтобы заставить его выплатить кредит. Об этом сообщает пресс-служба регионального УФССП.
Мужчина взял кредит в банке на покупку автомобиля Lada Priora. Какую-то часть денег он выплатил, а оставшиеся 130 тысяч платить не пожелал. На должника было возбуждено исполнительное производство.
Приставы нагрянули к мужчине и заметили в дворе припаркованный залоговый автомобиль. Машина была арестована. После этого должник полностью закрыл кредит.
Это конечно тупой выбор. Если взял в долг, то — отдавай, иначе ничего хорошего не ждет. Я вообще не беру долги. Слышал недавно как на детской площадке родители ругались из за финансовых проблем, взяли ипотеку и теперь мучаются. Прежде чем брать кредит надо сто раз подумать.