В Саратове сотрудниками полиции выявлены факты фиктивной постановки на миграционный учет. Об этом сообщает пресс-служба УМВД.

25-летний саратовец в период с ноября по декабрь поставил на учет 24 иностранных граждан в своей квартире, расположенной в доме по улице Лисина. При этом хозяин дома не планировал предоставлять гражданам ближнего зарубежья жилую площадь по указанному адресу.

В УМВД уточнили, что ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление. Горожанину избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.