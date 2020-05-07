В Саратове завершено уголовное дело в отношении мужчины, который поджег дом знакомого, желая скрыть убийство. Об этом в четверг, 7 мая, сообщили в пресс-службе следственного управления.

Напомним, 7 марта в дачном массиве на Сокурском тракте сгорел дом, на пепелище которого было обнаружено тело 61-летнего мужчины.

Во время расследования выяснилось, что за пару дней до инцидента мужчины выпивали в доме погибшего, и между ними завязалась словесная перепалка. 54-летний собутыльник не сдержался и избил оппонента, от чего тот скоропостижно скончался. Убийц поспешил удалиться с места происшествия, но на следующий день пришел заметать следы. Он включил обогревать и положил на него вещи, которые в последствии начали тлеть и вспыхнули, что привело к пожару.

В настоящее время подозреваемый признался в содеянном. На него завели уголовное дело, которое направлено в прокурору для заключения обвинительного приговора.