В условиях пандемии с каждым днем растет число мошенников. Очередной случай произошел в Саратове, где местный житель лишился своих сбережений.

По информации прокуратуры, 20-летнему мужчине в день смеха, 1 апреля, пришло сообщение в мессенджер, якобы от сообщества «Госуслуги». В нем говорилось, что ему положена компенсация, для получения которой нужно лишь заполнить электронную форму со своими данными. Кроме того, для получения 127,049 тысячи рублей требовалось заплатить госпошлину.

— Не подозревая об обмане, потерпевший, внося необходимые для получения компенсации сведения, указал номер своей банковской карты, CRV-код, а также пароли, которые приходили в смс-сообщениях на абонентский номер его сотового телефона, — рассказали в надзорном органе.

Сразу после этого у парня списали 3,5 тысячи рублей, а на электронную почту поступило оповещение об успешной оплате на интернет-сайте.

Сейчас делом заниматься правоохранители.