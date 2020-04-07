В условиях пандемии с каждым днем растет число мошенников. Очередной случай произошел в Саратове, где местный житель лишился своих сбережений.

По информации прокуратуры, 20-летнему мужчине в день смеха, 1 апреля, пришло сообщение в мессенджер, якобы от сообщества «Госуслуги». В нем говорилось, что ему положена компенсация, для получения которой нужно лишь заполнить электронную форму со своими данными. Кроме того, для получения 127,049 тысячи рублей требовалось заплатить госпошлину.

Не подозревая об обмане, потерпевший, внося необходимые для получения компенсации сведения, указал номер своей банковской карты, CRV-код, а также пароли, которые приходили в смс-сообщениях на абонентский номер его сотового телефона, — рассказали в надзорном органе.

Сразу после этого у парня списали 3,5 тысячи рублей, а на электронную почту поступило оповещение об успешной оплате на интернет-сайте.

Сейчас делом заниматься правоохранители.

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