Саратовец хотел помочь пострадавшим от наводнения и «попал» на деньги. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

В социальной сети 28-летний местный житель наткнулся на объявления об оказании помощи жителям ближнего зарубежья, которые пострадали от наводнения. В личных сообщениях мужчина изъявил желание помочь иностранцам, а позже ему позвонил неизвестный и сообщил, что необходимо перевести 65 тысяч рублей для оплаты таможенной пошлины.

Бескорыстный саратовец произвел необходимую операцию, после чего у его попросили еще 120 тысяч рублей. Почуяв неладное, он обратился в полицию.

Сумма ущерба составила 65 тысяч рублей. Сейчас по данному факту завели уголовное дело.