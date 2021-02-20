Следователи проводят проверку по факту нарушения требований охраны труда в Воронежской области, в результате чего пострадали семь человек. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

Около 8:20 на трассе М4-Дон в Богучаровском районе Воронежской области взорвался газовый баллон. Семь работников, которые строили и ремонтировали мост, пострадали. В их числе были трое жителей Воронежа в возрасте 32, 52 и 56 лет, 44-летний и 62-летний жители этой области, 57-летний тамбовчанин и 55-летний житель Саратовской области.

Их доставили в больницу с травмами разной степени тяжести. Трое жителей областного центра госпитализированы, остальные лечатся дома. Пострадавших нет.

На месте происшествия работают следователи.

Предстоит опрос пострадавших и должностных лиц мотостроительной организации, экспертизы, в том числе судебно-медицинская для установления степени тяжести вреда здоровью.

Следователи изучили служебную документацию, обстоятельства случившегося устанавливаются. По результатам проверки примут соответствующее процессуальное решение.

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