Саратовец на почве ревности избил свою бывшую девушку. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу.

В полицию обратилась 19-летняя жительница Кировского района. Она сообщила, что ее бывший молодой человек на почве ревности избил ее. По словам девушки, они с подозреваемым расстались, но 30-летний ранее неоднократно судимый мужчина по-прежнему хотел контролировать девушку.

Подозревая девушку в новом романе, он сначала потребовал объяснений. Получив резкий ответ на вопрос, акс-ухажер в приступе ярости стал наносить ей удары по лицу. Потерпевшая получила травму черепа и сотрясение головного мозга.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Также мужчина подозревается в совершении грабежа.