В Ленинский отдел полиции Саратова обратилась 51-летняя местная жительница.

Как рассказала горожанка, с ее 57-летним мужем связалась представительница банка и предложила ему работу. Для трудоустройства незнакомка посоветовала скачать специальную программу для проведения видеоконференций и вебинаров. На протяжении недели мужчина, следуя указаниям наставницы, совершал различные операции, в том числе и финансовые. Мужчина посредством мобильного приложения, в котором была указана банковская карта супруги, оформил кредит на 118 000 рублей и перечислил по указанному собеседницей номеру.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество».