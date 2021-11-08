В отдел полиции поселка Солнечный с заявлением о краже обратился 42-летний мужчина, занимающийся военно-историческими реконструкциями. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Саратову.

В заявлении горожанин пояснил, что со склада неизвестный украл атрибуты для воссоздания боевых действий. Среди похищенных вещей оказались средневековые восточно-европейские шлемы и кольчуги. Общая сумма ущерба составила 8 500 рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемым оказался 34-летний ранее не судимый напарник заявителя, который после ссоры с приятелем украл вещи из арендуемого помещения.

Похищенное имущество мужчина сдал в комиссионный магазин, а деньги потратил на личные нужды. Горожанину избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.