Мужчина избил товарища и задушил шнуром от утюга, сообщает региональная прокуратура.

Установлено, ночью 16 августа прошлого года 43- и 24-летние мужчины были в гостях у товарища на Артиллерийской. Во время попойки между ними возникла ссора, и один из саратовцев ударил утюгом хозяина квартиры, после чего задушил шнуром от электроприбора.

Потом он предложил молодому знакомому украсть что-нибудь. Злоумышленники прихватили с собой мобильник и телевизор, и удалились.

Суд приговорил убийцу к 14 годам колонии особого режима, а его подельника к 2,6 года общего режима. Однако осужденный счел наказание слишком суровым и подал апелляцию.

Во время пересмотра дела прокурор опровергнул доводы жалобы. Судебная коллегия осталась непреклонна и оставила приговор без изменения.