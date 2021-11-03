В полицию Кировского района поступило заявление 41-летней местной жительницы о побоях. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Саратову.

Женщина пояснила, что в квартире на улице Аптечная ее избил бывший муж. 40-летний гражданин был доставлен в отдел полиции, где выяснилось, что ранее он уже был подвергнут административному наказанию за побои.

Решением мирового судьи в июне текущего года мужчине было назначено наказание в виде штрафа в размере пять тысяч рублей. Выяснилось, что причиной конфликтов между бывшими супругами является раздел имущества.

Когда он повторно избил бывшую жену, отделом дознания было возбуждено уголовное дело. В отношении мужчины избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.