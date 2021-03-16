Суд признал 44-летнего саратовца виновным в изнасиловании и угрозе убийством. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

26 июня мужчина вышел пьяным с праздника и пошел навестить коллегу, которая находилась на больничном. Та удивилась, но пустила его к себе. Гость стал оказывать знаки внимания, женщина была против. В ответ на это мужчина применил к ней силу и изнасиловал, угрожая убийством. В этот момент с работы вернулся ее брат.

Пострадавшая обо всем ему рассказала, родственник вызвал полицию.

Мужчина не признал своей вины, хотя суд посчитал по другому. Ему дали четыре года исправительной колонии общего режима.

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