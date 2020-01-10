В Заводском районе будут судить 44-летнего мужчину, который обвиняется в изнасиловании падчерицы.

Установлено, что саратовец изнасиловал свою 15-летнюю падчерицу на глазах у ее матери. Женщина пыталась вступить за дочь, однако не смогла этого сделать из-за физического превосходства мужа. Злоумышленник угрожал защитнице расправой, используя в качестве аргумента топор.

Мать пострадавшей девочки обратилась в полицию за помощью.

Во время следствия выяснилось, что подросток неоднократно подвергалась сексуальному насилию с февраля 2017 по октябрь 2019 годов.

Сейчас уголовно дело с обвинительным приговором отправлено в суд на рассмотрение по существу.