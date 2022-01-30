Житель Саратова держит львицу дома и ведет ее блог в соцсетях.

Владелец животного сообщает, что угощает хищницу колбасными деликатесами и кладет ее в кровать с белыми простынями.

Также львица обнимается со своим хозяином и его друзьями.

Мужчина уверяет, что его зверь не кусается.

Судя по видеокадрам, дикая кошка проживает в той же семье, где обитает популярный в Саратове медведь Балу.

«Разбудите меня, когда она съест хозяина», — мрачно шутят в комментариях пользователи, скептически относящиеся к совместному проживанию людей с хищными животными.