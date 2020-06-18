Житель Саратова стал жертвой мошенников при онлайн-покупке авиабилетов, сообщает пресс-служба регионального управления внутренних дел.

Мужчина, собираясь в отпуск, заказал на одном из сайтов билеты самолет за 47,77 тысячи рублей. Его известили о времени рейса и о забронированных местах. Спустя какое-то времени он решил уточнить время вылета и обнаружил, что сайта больше не существует. В авиакомпании, которая якобы должна была отвезти саратовца на курорт, ему сообщили, что брони на его нет, а сами билеты никто не заказывал.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Оперативники ведут розыск подозреваемых.