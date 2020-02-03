Производители колбасных изделий удивляют саратовцев изысканными деликатесами.

Так, например, одному местному жителю «повезло» обнаружить в якобы мясном продукте целофан. Шокирующие фото он выложил в сеть. По словам везунчика, он купил полукопченую колбасу «Краинская» торговой марки Атяшево (респ. Мордовия — Ред.) и обнаружил там кучу полиэтилена.

Как туда попал этот нежеланный компонент — не понятно.

В комментариях под снимками Надежда Титова посоветовала обратиться на горячую линию производителя. «Но и в магазин можно обратится тоже, для того чтоб магазин составил претензию поставщику.» — добавила женщина.