Мужчина стал жертвой интернет-мошенников, сообщает ГУ МВД.

Доверчивый саратовец хотел купить катализатор для иномарки и наткнулся на объявление в сети. Позвонив по указанному номеру, он договорился с продавцом о покупке и оплате. Сначала потерпевший перевел шесть тысяч рублей, а когда получил сообщение с фото запчасти из транспортной компании перевел еще 18 тысяч.

После этого продавец пропал из зоны доступа, а доверчивый покупатель остался у разбитого корыта.

Бедолага обратился в полицию. Делом уже занимаются.