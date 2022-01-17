Житель Заводского района Саратова обратился в полицию по факту мошенничества. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД.

31-летний мужчина рассказал, что 14 января на одном из сайтов увидел объявление об оказании услуг интимного характера. Он позвонил по указанному номеру, на который ответила девушка.

«Жрица любви» пояснила, что для получения услуги ему необходимо перевести деньни на данный абонентский номер — 1 500 рублей, а затем в качестве страховой суммы еще 26 тысяч рублей.

После выполнения операций заявитель передумал, для отмены заказа он вновь позвонил по тому же номеру телефона. В этот раз ему ответил мужчина, который пояснил, что для отмены операции требуется 13 тысяч рублей. Сумма ущерба составила 40 500 рублей.

По данному факту следственным отделом возбуждено уголовное дело.