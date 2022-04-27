Мошенник с сайта по поиску попутчиков выманил более 170 тысяч рублей у жителя Заводского района. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Саратову.

Пострадавший 45-летний местный житель рассказал, что 22 апреля на сайте искал попутчика, чтобы доставить груз из Казани в Саратов. Там он нашел и связался с «Дмитрием». Получив от него ссылку на сайт, мужчина заполнил анкету с указанием реквизитов карты.

На сайте также указывалось, что со счета мужчины спишется 1 рубль, который потом вернут. Однако после ввода данных, с карты списалось 174 тысячи рублей.

По данному случаю возбуждено уголовное дело.