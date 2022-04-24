Житель Красноармейска лишился более 80 тысяч рублей за покупку мотоцикла через интернет. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Саратову.

Пострадавший от мошенничества 27-летний житель Красноармейска рассказал, что 17 апреля решил купить мотоцикл. Объявление о продаже транспорта он увидел в интернете, после чего связался с продавцом и договорился об оплате.

Мужчина перевел на неизвестный счет 88 тысяч рублей, но долгожданную покупку так и не получил.

В настоящее время по случаю проводится проверка.