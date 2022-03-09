Машина саратовца реализована за долги по налогам. Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по Саратовской области.

Так, размер долга 33-летнего жителя Саратова перед государством составил около 150 тысяч рублей. Игнорируя все предупреждения, должник не собирался платить.

По результатам собранной информации оказалось, что в собственности мужчины находился автомобиль Kia Rio. На иномарку сотрудники ведомства сначала наложили арест, но после дальнейшего игнорирования должником решения суда, транспортное средство продали.

Полученные деньги направили взыскателю в счет погашения задолженности.