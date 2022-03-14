Житель Красноармейского района не выполнял родительские обязательства и накопил полумиллионный долг перед своим несовершеннолетним сыном. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по Саратовской области.

Из-за того, что 41-летний гражданин делал выплаты несоразмерные с размером долга, судебный пристав направил запрос в соответствующие органы для установления имущественного положения мужчины. Оказалось, он имеет в собственности две квартиры.

В итоге имущество было передано взыскателю в счет частичного погашения долга. Только после этого должник осознал серьезность сложившейся ситуации и выплатил оставшуюся сумму.

Повторное уклонение от выплаты алиментов может повлечь за собой административную и уголовную ответственность.