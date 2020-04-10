Возбуждено уголовное дело по факту получения работником травмы на производстве, сообщает СУ СКР.

Ранее редакция «НС» писала, что в поселке гуселка на мусороперегрузочной станции 34-летний оператор во время осмотра оборудования по измельчения. крупногабаритного мусора упал правой ногой между валов шредера. Прибывшие спасатели извлекли пострадавшего из установки и передали медикам.

В больнице саратовцу ампутировали ногу, однако это не помогло его спасти. Он скончался в лечебном учреждении.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.