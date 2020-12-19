Жертвой мошенничества стал житель Кировского района Саратова. Об этом сообщили в городском УМВД.

Ему позвонил неизвестный, представился сотрудником банка и сказал, что на его счету проходят несанкционированные операции.

Для их отмены необходимо сказать все данные карт. Однако после выполнения этого у гражданина со счета списали 145 тысяч рублей, а в двух банках на него оказались оформлены кредиты. Деньги ушли на неизвестные счета.

Общая сумма ущерба превысила отметку в миллион рублей.

Мужчина обратился с заявлением в полицию. Он рассказал, что слышал о таких случаях мошенничества, но не думал, что подобное может произойти с ним.