Судебные приставы арестовали автомобиль саратовца, накопившего задолженность более, чем по 220 штрафам за нарушения ПДД.

В его отношение возбуждено исполнительное производство. Чтобы установить его материальное положении судебные приставы отправили запросы в разные инстанции. По сведениям ГИБДД, у должника был автомобиль «Volkswagen Golf», который в качестве принудительных мер был отправлен на штрафстоянку.

Если мужчина не закроет задолженность, то его автомобиль будет продан, а деньги пойдут в уплату долга.