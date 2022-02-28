40-летний житель Саратова может лишиться своего автомобиля за долги по алиментам. Об этом сообщает УФССП по Саратовской области.

Мужчина не перечислял деньги на содержание двух своих сыновей 9 и 13 лет и накопил долг более 130 тысяч рублей.

Суд запретил нарушителю перерегистрацию права на имущество на несколько объектов недвижимости.

Также у должника обнаружился в собственности автомобиль Lifan Solano, который он пытался скрыть. На транспортное средство наложен арест.

В случае, если должник и дальше продолжит уклоняться от исполнения судебного решения, иномарку передадут для реализации на торгах.