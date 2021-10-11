В полицию в июне обратился 34-летний житель Саратова. Он рассказал полицейским, что неизвестные в апреле угнали его автомобиль «Лада Калина». Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД.

В ходе проверки полицейские установили, что мужчина дал ложные показания о преступлении. Оказалось, что он передал машину в аренду. По предварительной версии, спустя время заявитель перестал получать деньги за сдачу автомобиля и заявил об угоне.

Возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание в соответствии с санкциями данной статьи – лишение свободы на срок до двух лет. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.