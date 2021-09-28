На теле погибшей имелись многочисленные повреждения.

Труп 58-летней женщины был обнаружен в ночь с 25 на 26 сентября на дачном участке в одном из СНТ в селе Елисеевка Заводского района Саратова, — сообщили в региональном СУ СКР.

При осмотре погибшей стало ясно, что она скончалась от многочисленных травм: у неё были рана на затылке, ссадины и кровоподтеки на теле, тупая травма груди с переломом ребер с двух сторон, а также — повреждение легкого.

В настоящий момент возбуждено уголовное дело по факту преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

В убийстве жительницы Саратова подозревается её 57-летний муж. Супруг первоначально рассказал следователям, что жена ушла в баню и не возвращалась долго домой. Потом он якобы нашёл её мёртвой.

Он уже задержан правоохранителями. Расследование уголовного дела продолжается, — уточнили в ведомстве.

Фото: СКР