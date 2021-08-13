Случай жестокого обращения с животным произошёл в селе Воскресенское Саратовского района.

Очевидцы кровавой расправы сообщили в соцсетях (ЧП Саратов ВКонтакте) подробности убийства.

Заподозривший уличную собаку в краже двух его цыплят житель Воскресенского заявил игравшим с ней детям о своём плане прикончить животное.

Отмечается, что собака никого не обижала, напротив, её «любила и кормила вся улица».

Заботившимся о недавно ощенившейся собачонке детям сельчанин цинично сообщил что «они это делают последний раз и завтра он будет её убивать». Словно почуявшая неладное собака стала прятаться от агрессивного мужчины.

Тогда он организовал на неё настоящую охоту. Вот как описывают в соцсетях очевидцы то, что произошло позже:

«Эта мразь просит помощи у своего 12-летнего приёмного сына, который приманивает собаку и накидывает на неё удавку. После чего живодер закалывает собаку вилами, а его малолетний помощник, взвалив насаженную на вилы собаку, относит её в овраг».

Причём, всё это невольно видят пожилые односельчане и дети, оказавшиеся неподалёку. Уточняется, что у зверски убитого животного остались 9 беспомощных щенят. Которые без матери, скорее всего, не смогут выжить, так как совсем недавно появились на свет.

Зоозащитники села Воскресенское сразу же после инцидента написали заявление в полицию.

В настоящий момент по данному факту правонарушения проводится проверка, — уточнили жители села в соцсетях.

Фото: ЧП Саратов