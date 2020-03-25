Саратовец случайно убил своего товарища на стройке, сообщает СУ СКР.

Днем 22 марта компания приятелей отдыхала на стройке на улице Лунная. 21-летний парень, будучи на балконе пятого этажа, сбросил вниз обрезок металлической трубы, который упал на голову 25-летнему компаньону. От удара молодой человек упал на землю, а его товарищи вызвали скорую.

Медики госпитализировали пострадавшего и сделали ему экстренную операцию, однако саратовец все равно скончался.

Сейчас 21-летнего парня обвиняют в причинении смерти по неосторожности. На допросе он признал вину. Расследование продолжается.