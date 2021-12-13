В отношении 43-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело за применение насилия к сотруднику полиции. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Саратовской области.

11 декабря экипаж ДПС проезжая по Сокурскому тракту заметил на обочине легковой автомобиль, водитель которого обследовал лесопосадок, после чего сел за руль и продолжил ехать. Полицейские остановили водителя и попросили предъявить документы, а также автомобиль для обследования.

Мужчина стал проявлять тревогу и агрессивно реагировать на инспекторов ДПС, после чего попытался скрыться на машине. Полицейские преследовали нарушителя, и на 708 км трассы «Каспий» он съехал в кювет. Когда один из инспекторов приблизился к его машине, тот распылил газ из баллончика в лицо инспектору и выбежал из салона.

43-летний подозреваемый задержан. Решается вопрос об избрании меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.