В Ленинском районе Саратова задержали подозреваемого в краже пуховика. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД.

Противоправные действия подозреваемого зафиксировала камера видеонаблюдения в торговом зале магазина, специализирующегося на продаже спортивных товаров. Посетитель взял пуховик на примерку, а вышел уже без него. Как оказалось, он надел его под свою куртку и унес так из магазина.

Сумма ущерба составила более 4 тысяч рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Подозреваемым оказался 35-летний ранее судимый саратовец. Он сознался в содеянном, пояснив, что продал похищенную куртку неизвестному за пять тысяч рублей в районе 3-й Дачной. Ему избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.