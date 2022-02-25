Завершено расследование уголовного дела по обвинению местного жителя в нападении на сотрудников полиции и врача скорой медицинской помощи. Об этом пишет пресс-служба СУ СКР по Саратовской области.

Вечером 17 января 52-летний саратовец, находясь в своем дома по улице Шелковичной, напился и почувствовал себя плохо. Приехавший по вызову врач скорой помощи осмотрел пациента и назначил ему соответствующие рекомендации. Однако мужчина стал проявлять агрессию. После попыток врача его успокоить, мужчина 2 раза ударил медработника руками по лицу. Пострадавший отделался кровоподтеком на левой скуле и ссадиной на правой.

На следующий день, 18 января, двое сотрудников ППС попытались проводить нарушителя в отдел для дачи объяснений, задержав того на улице у дома №11 Мирного переулка. Злоумышленник нецензурно оскорбил двоих полицейских, после чего накинулся на них с кулаками. Полученные травмы не представляли опасности для жизни и здоровья работников.

Для нарушителя избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением, направлено в суд для рассмотрения по существу.