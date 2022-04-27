В отношении жителя Краснокутского района возбуждено уголовное дело за нанесение смертельной травмы знакомому. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Саратовской области.

Днем 22 апреля в селе Рекорд в гости к 47-летнему местному жителю пришел его 38-летний приятель. Там же между ними случился конфликт, перешедший в драку. Хозяин частного дома ударил оппонента по лицу, от чего тот упал и ударился головой об асфальт. Пострадавший скончался в больнице 24 апреля из-за тупой травмы головы.

Задержанный 47-летний мужчина вину в содеянном не признал. Расследование уголовного дела продолжается.