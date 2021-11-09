Завершено расследование уголовного дела в отношении 26-летнего жителя Новобурасского района, обвиняемого в поджоге. Об этом сообщает СУ СК по Саратовской области.

23 декабря прошлого года в квартире дома по улице Луговой Саратова 63-летний мужчина пил со своим квартирантом. В ходе застолья хозяин дома критиковал образ жизни и поведения проживавшего у него молодого человека. Из-за обиды квартирант схватил сковороду и не менее пяти раз ударил хозяина по голове.

Затем он взял нож и не менее трех раз ударил обидчика в область шеи. От полученных ранений потерпевший упал на пол, однако молодой человек продолжил наносить ему удары ножом в область плеч, груди и живота, нанеся в общей сложности не менее 42 ударов.

—После чего он нанес по одному удару вилкой в грудь и живот. Осознав, что хозяин квартиры от полученных ранений скончался, злоумышленник, желая скрыть следы преступления, при помощи зажигалки поджег занавески в гостиной и кухне, а также шкаф в коридоре и тетрадь, находившуюся в гостиной на столе. Стоимость имущества, уничтоженного и поврежденного огнем, оставила 263 078 рублей, — сообщили в ведомстве.

Прибывшие по вызову соседей пожарные обнаружили на полу в гостиной тело 63-летнего хозяина квартиры. Кроме того, в другой комнате на полу без сознания был обнаружен квартирант, которого госпитализировали в больницу.

В отношении 26-летнего обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Он не признал вину.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.