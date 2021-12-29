В Кировский отдел полиции с заявлением о вымогательстве обратился 28-летний мужчина, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Саратову.

Горожанин рассказал, что неизвестный нанял его для выполнения сварочных работ, однако в итоге остался недоволен качеством предоставленной услуги и под угрозой применения насилия потребовал вернуть ему 50 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Преступление совершил следственно-арестованный 34-летний саратовец. Ранее горожанин под угрозой применения насилия требовал от 41-летнего мужчины 400 тысяч рублей.

Мера пресечения задержанному не изменялась.